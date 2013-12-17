Требуется создание сайта (верстка из PSD макетов под JOOMLA и натяжка на хостинг). Сумма и сроки - по договоренности. Форма оплаты - после выполнения на электронные платежные системы, либо - безопасная сделка.
Верстка несложного сайта
div'ная, кроссбраузерная верстка
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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