Приветствую. Нуждаемся в долгосрочном сотрудничестве с грамотным специалистом программист/верстальщик в одном лице(предпочтительно), либо в команде, для работы над Joomla 2.5. Задачи: 1.Постоянная работа над сайтом. 2. Выполнение сложных ...
Нужно сверстать главную страницу сайта
Всем привет! Необходимо сверстать главную страницу сайта. Дизайн-макеты в PSD имеются, здесь должна быть не просто статическая верстка, а верстка с применением базового программирования (без PHP, только JS, скорее всего Jquery).
Задача следующая, нужно на главной страницы разместить навигационное меню с выделением активного пункта, реализовать на примере одного пункта выпадающее подменю (можно по макету). Сама страница, будет представлять из себя 4 функциональных блока (круги), при наведении на которые, в них будет появляться контент (по макету). Эффект при наведении использовать этот http://tympanus.net/Tutorials/CircleHoverEffects/index5.html (demo 5), только обводку и контент брать по макету. Центральный круг, при наведении должен увеличиваться раздвигая другие круги (кроме верхнего). Внизу под цветной полоской, футер, где в левой части будет знак копирайта и год, а справа контактные телефоны (пока можно любую информацию туд поставить)
Срок выполнения до 19 декабря.
Выбранный исполнитель
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