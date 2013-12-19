Нужно сверстать главную страницу сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок205 просмотров

Всем привет! Необходимо сверстать главную страницу сайта. Дизайн-макеты в PSD имеются, здесь должна быть не просто статическая верстка, а верстка с применением базового программирования (без PHP, только JS, скорее всего Jquery).

Задача следующая, нужно на главной страницы разместить навигационное меню с выделением активного пункта, реализовать на примере одного пункта выпадающее подменю (можно по макету). Сама страница, будет представлять из себя 4 функциональных блока (круги), при наведении на которые, в них будет появляться контент (по макету). Эффект при наведении использовать этот http://tympanus.net/Tutorials/CircleHoverEffects/index5.html (demo 5), только обводку и контент брать по макету. Центральный круг, при наведении должен увеличиваться раздвигая другие круги (кроме верхнего). Внизу под цветной полоской, футер, где в левой части будет знак копирайта и год, а справа контактные телефоны (пока можно любую информацию туд поставить)

Срок выполнения до 19 декабря.

HTMLJavaScriptjQueryPHP
11 лет назад
mgkrs
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$70
1 день
Работу выполнил быстро, качественно! Всегда на связи, вообщем, приятно сотрудничать!
Очень положительные впечатления от работы, постоянно на связи, оплата моментальная. Всегда бы так. Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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