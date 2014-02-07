Нужен программист/верстальщик Joomla 2.5

Приветствую.

Нуждаемся в долгосрочном сотрудничестве с грамотным специалистом программист/верстальщик в одном лице(предпочтительно), либо в команде, для работы над Joomla 2.5.

Задачи:

1.Постоянная работа над сайтом.

2. Выполнение сложных задач над шаблонами.

3. Исправление ошибок сайта.

Возможность быть онлайн с 12 до 22часов по Мск.(кроме выходных)

Предпочтительные качества:

1. Умение идти на компромиссы.

2. Исполнительность.

3. Честность.

Оплата по объему выполненных работ.

После подачи заявки, представьте цены на ваши услуги в ЛС.

От себя: Гарантирую своевременную оплату за выполненную работу!