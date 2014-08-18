У нас есть дизайн. Его нужно сверстать и одеть на Мадженто. Простой магазин с платежкой киви. Бюджет 200$ и сроки у нас жмут.
Верстка одностраничника (лендинга)
Нужно сверстать лендинг за один день.
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