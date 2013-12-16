Веб-технолог. Срочно в команду. На постоянку.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок138 просмотров

В нашу команду на постоянную работу требуется веб-технолог/веб-мастер

Зарплата: от 15 000 руб. (испытательный срок), далее 18 000 руб. в месяц

Основные задачи:

-Кроссбраузерная верстка (включая IE7)

-Тестирование проектов на валидность, кроссбраузерность

-Исправление ошибок валидации

-Тестирование верстки веб-сайтов компании и их работоспособности

Требования:

-опыт семантичной, валидной, кроссбраузерной, верстки

-HTML, CSS

-максимально возможная идентичность верстки макету

-чистота кода

-осмысленные комментарии в коде

-оптимизация изображений

-грамотное использование техники css-спрайтов

-Базовые знания PHP и SQL

-базовые знания JS, Jquery (на уровне прикручивания скриптов и внесения изменений в них)

-Опыт работы с различными CMS

Работа удалённая, полная занятость, пн-пт, 8-ми часовой рабочий день (устанавливается программа учёта рабочего времени), график работы полугибкий, зарплата на испытательный срок (1 мес.) 15 000 р., далее - 18 000 р/мес.

Совместительство — невозможно!!!

ОБЯЗАТЕЛЬНО СКИДЫВАЙТЕ ССЫЛКИ НА СВОИ РАБОТЫ ИЛИ СВОЁ ПОРТФОЛИО!!!

CSSHTMLJavaScriptjQueryPHPSQL
11 лет назад
avadaru
Ольга 
41 год
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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