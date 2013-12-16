Нужно сверстать и натянуть 5 стр. Сроки 2 дня. Цена 5000р. Главную надо сегодня сделать. Макеты http://yadi.sk/d/QXpYaWByEQorX Оставляйте контакты, желательно скайп.
Веб-технолог. Срочно в команду. На постоянку.
В нашу команду на постоянную работу требуется веб-технолог/веб-мастер
Зарплата: от 15 000 руб. (испытательный срок), далее 18 000 руб. в месяц
Основные задачи:
-Кроссбраузерная верстка (включая IE7)
-Тестирование проектов на валидность, кроссбраузерность
-Исправление ошибок валидации
-Тестирование верстки веб-сайтов компании и их работоспособности
Требования:
-опыт семантичной, валидной, кроссбраузерной, верстки
-HTML, CSS
-максимально возможная идентичность верстки макету
-чистота кода
-осмысленные комментарии в коде
-оптимизация изображений
-грамотное использование техники css-спрайтов
-Базовые знания PHP и SQL
-базовые знания JS, Jquery (на уровне прикручивания скриптов и внесения изменений в них)
-Опыт работы с различными CMS
Работа удалённая, полная занятость, пн-пт, 8-ми часовой рабочий день (устанавливается программа учёта рабочего времени), график работы полугибкий, зарплата на испытательный срок (1 мес.) 15 000 р., далее - 18 000 р/мес.
Совместительство — невозможно!!!
ОБЯЗАТЕЛЬНО СКИДЫВАЙТЕ ССЫЛКИ НА СВОИ РАБОТЫ ИЛИ СВОЁ ПОРТФОЛИО!!!
Заявки фрилансеров
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