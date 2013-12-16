Мелкие доработки сайта

Доброго времени суток.

Нужно внести мелкую правку в сайт http://recruit-alliance.kiev.ua/ - добавить медальку в шапку (скрин прикреплен, сайт на джумла)

Оплата WMR, работы тут мало жду адекватных цен.

PS: в скайп и в личку не стучитесь, оставляйте заявки тут! я сам свяжусь с вами.