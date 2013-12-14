Качественная верстка 4 страниц

Предлагаю проект для

ответственного верстальщика,

который любит работать:

во-первых, на качество, а не для галочки

во-вторых, ответственен и пунктуален.

Теперь по задаче:

1. Необходимо сверстать 4 страницы

(никаких дизайнерский фантазий и умений НЕ требуется)

2. Прикрепить на них соц.сети FB и VK

3. Добавить несколько ссылок в подвале

Пример готовой страницы: http://spyeng.ru/fe/video-1-present/

Подробное ТЗ вышлю кандидату

после рассмотрения заявки и согласования по деньгам.

P.S. Новичкам, которые понимают в верстке, хотят получить

опыт/деньги и продающий отзыв, также рассматриваем.

Пишите, если готовы взяться за проект.