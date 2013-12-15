Верстка 3 страницы .

Нужно сверстать 3 страницы 800x900.

1) Список товаров.

2) Профиль пользователя

3) Рейтинг пользователей

На каждой странице будет 2 блока(слева направо) - меню сайдбаром и зона контента.они отделаются вертикальной чертой . Дизайна нет, макет на словах объясню. Цветовые гаммы предлагайте, но фон в зоне контента однозначно белый. Есть примеры верстки - рейтинг готов полностью(правда без стилей), можно как макет рассмотреть.