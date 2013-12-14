Здравствуйте!

Нужна помощь с шаблоном wordpress - необходимо настроить минимальную ширину отображение сайта на мобильных устройствах.

Так же очень желательно, чтобы исполнитель разбирался в cms Wordpress.

ТОЛЬКО ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ БЕРУТСЯ ЗА РАБОТУ И НЕ ПРОПАДАЮТ.

Если у вас есть сегодня свободное время - оставляйте заявку.

Возможно длительное сотрудничество.