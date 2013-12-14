Требуется верстальщик для верстки psd-макета под движек question2answer. Макетов много. Как верстать шаблоны описано тут http://www.question2answer.org/themes.php Жду Ваши предложения и АДЕКВАТНЫЕ цены за верстку макета.
Помощь с шаблоном Wordpress
Здравствуйте!
Нужна помощь с шаблоном wordpress - необходимо настроить минимальную ширину отображение сайта на мобильных устройствах.
Так же очень желательно, чтобы исполнитель разбирался в cms Wordpress.
ТОЛЬКО ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ БЕРУТСЯ ЗА РАБОТУ И НЕ ПРОПАДАЮТ.
Если у вас есть сегодня свободное время - оставляйте заявку.
Возможно длительное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужно внести изменения в дизайн одностраничника. Сайт на HTML. Добавить небольшое меню. Изменить дизайн.Завершен11 лет назад
Оч желательно ваше умение менять верстку из админки. С доступом по фтп проблемы из-за хостинга. Cfqn http://vispaniyu.com/ Надо сделать по Главной: - Задать желтым #FFCC00 тест под лого. Его не видно на ...Завершен11 лет назад
Прикреплен в уменьшенном виде несложный макет для верстки. Вёрстка должна быть "легкой" (т.е. без картинок больше 100кб), кроссбраузерной (FF, Opera, Chrome, IE7), обработчик формы программировать не надо. Обязательно указывать срок выполнения и цену. ...Завершен11 лет назад
- $100
1) Паттерны 2) Кнопки реагируют при наведении 3) Текст не растрирован 4) Текст на кнопках это текст 5) Каждая кнопка и форма имеют свой id. (Нужно для целей в метрике.) С ...Закрыт11 лет назад
- $250
Необходимо сверстать макет в адаптиве. ТЗ в приложении. Срок - до вторника, тобишь срочно. Размер оплаты обсуждаем. PSD будет передан исполнителю. Есть верстка под 1200px+ макет, оттуда можно выдернуть нужноеЗавершен11 лет назад
Есть некоторое количество флешек. С исходниками. В некоторых текст зашит во флешку, нужно сделать эти флешки переводными извне, тексты чтоб везде были системными шрифтами. Порядка 10 флешек в общей сложности. Флешки слова берут из файла ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужно срочно адаптировать шаблон под цмс Шаблон уже сверстанный. CMS - ImageCMSHTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте уважаемые фрилансеры ! нужна простая верста из PSD. Интересует цена и сроки.HTML-верстка38 заявокЗакрыт11 лет назад