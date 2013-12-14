Создание сайта.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт32 заявки325 просмотров

Требуется создать сайт. Хостинг, домен, движок. Консультация.

Необходимо сверстать дизайн главной.

Требуется человек который хорошо знает, своё дело.

Ищу ответственного исполнителя, который работает по графику и никуда не пропадает.

Указывайте среднюю стоимость.

11 лет назад
toostop
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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