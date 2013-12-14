Обучение верстке

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок252 просмотра

Ищу репетитора\наставника по вёрстке\сайтостроению.

Есть начальные знания html, css.

Принцип обучения вижу так. Берём простенький макет по началу и начинаем делать. Разбиваем на задачи\этапы обучения.

Вы объясняете что я должен сделать, как должен сделать, показываете пример кода где оно работает. Например, надо сверстать страничку. Вы скидываете похожий исходник с кодом Я делаю по его примеру, задают вопросы по ходу либо через емейл, либо через скайп. Если где то не хватает знаний. То проводим онлайн урок через скайп с подробным объяснением на примерах, как тот или иной момент делается. Сдаю задание. Вы отмечаете ошибки\недочёты, я их доделываю. Потом следующая задача, и так до следующего учебного проекта.

Сроки не горят. Времени свободного к сожалению мало. Где то по часу в день. Если вы на вопросы будете отвечать не в ту же секунду, а в течении нескольких часов по вечерам, это нормально. Договариваться на онлайн урок можно за несколько дней.

Оплата почасовая (на совет такой то ушло столько то времени, на поиск похожего исходника столько то, на онлайн урок столько то). Если у вас есть более удобное\логичные решение расчёта бюджета. То без проблем, суммы\способы оплаты обсуждаемые.

Ищу грамотного специалиста, и при этом терпеливого, вдумчивого наставника готового постоянно отвечать на большое количество вопросов, который хочет и умеет делиться знаниями.

Задача – максимально быстро научиться грамотно верстать по современным стандартам.

CSSHTML
11 лет назад
Igor365
Игорь 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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