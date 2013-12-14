Верстка дизайна для интернет-магазина для Битрикс

Вариант1: На основе готовых PSD-исходников сверстать все основные страницы для ИМ на Битриксе (скорее всего будет плоский дизайн).

Вариант2: Сверстать страницы по аналогии c сайтом h о m e m а r k е t . r u с корректировками.

Пжл укажите (для обоих вариантов):

1. Стоимость, ориентировочную.

2. Сроки, ориентировочные.

3. Опыт верстки для Битрикс, с портфолио если есть.

4. Опыт работы с функционалом Битрикс (возм. потребуется для других задач).

5. Свои вопросы касательно проектов и предложения по реализации.

Требуется надежный грамотный веб-специалист для долгосрочного сотрудничества для реализации и других проектов за адекватную стоимость. Креативные предложения само собой приветствуются.