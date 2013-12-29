Нужно сверстать такой блок http://imm.io/1momy и вставить на сайт http://perevoz-gruza.com.ua Принцип работы кнопки с телефоном "+38 показать номер", такой же как здесь: http://prom.ua/p22157376-podgotovka-nalogovoj-deklaratsii.html Вот он не активный: http://i.imgur.com/3i5T49L.png ...
Cверстать сайт под готовый макет
Не первый раз уже тут размещаю подобный заказ
Но т.к. я занимаюсь дизайном, мне необходимы "воплотители" в жизнь моих макетов)
И так очередной сайт это сайт обоев для магазинчика в зеленограде.
Макет еще не готов, он будет через 2-3 дня. Но заранее необходимо найти верстальщика.
Это будет НЕ интернет магазин. Просто сайт - визитка. Главная, контакты, о нас и т.д. Но должен быть каталог с поискам по критериям. Например по цвету, по коллекции и по типу обоев. БЕЗ интернет магазина, без регистрации. просто каталог.
Нужно из макета сделать сайт. Т.е. сверстать+поставить на движок+на хостинг и домен(уже есть)
Желательная платформа WP. Но рассмотрю и другие варианты.
Срок исполнения - до 10 дней со дня получения макета под верстку.
Добавлю что ищу верстальщика на постоянное сотрудничество)
И добавлю что я не работаю по предоплате. Плачу, только когда вижу результат верстки (можете поменять или скрыть пароль от ПУ, для уверенности)
Бюджет 100$
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доброго времени суток. Нужно внести мелкую правку в сайт http://recruit-alliance.kiev.ua/ - добавить медальку в шапку (скрин прикреплен, сайт на джумла) Оплата WMR, работы тут мало жду адекватных цен. PS: в ...Завершен11 лет назад
Необходимо поправить пропорции вывода превью фотографий. WordPressЗакрыт11 лет назад
Есть макеты PSD(см. прикрепленные файлы) необходимо сверстать и натянуть на Joomla! 1.5.25 Stable (сделать\отредактировать шаблон) и произвести доработку если возникнет необходимость.Завершен11 лет назад
Ищу репетитора\наставника по вёрстке\сайтостроению. Есть начальные знания html, css. Принцип обучения вижу так. Берём простенький макет по началу и начинаем делать. Разбиваем на задачи\этапы обучения. ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад
Вставить под слайдер 4 баннера типа как тут http://erglog2011.narod.ru/ifekt-pri-navedenii-na-izobrashenie-css3.html в 1 ряд Сайт www.cras-center.spb.ru Исходники есть в архиве. Работы на несколько минут.Завершен11 лет назад
Вариант1: На основе готовых PSD-исходников сверстать все основные страницы для ИМ на Битриксе (скорее всего будет плоский дизайн). Вариант2: Сверстать страницы по аналогии c сайтом h о m e m ...Закрыт11 лет назад
Необходимо написать простой код, который будет при заходе на сайт отображать презентацию в формате PDF с вертикальной прокруткой.Закрыт11 лет назад
- $50
Предлагаю проект для ответственного верстальщика, который любит работать: во-первых, на качество, а не для галочки во-вторых, ответственен и пунктуален. Теперь по задаче: 1. Необходимо сверстать 4 страницы ...HTML-верстка25 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Требуется создать сайт. Хостинг, домен, движок. Консультация. Необходимо сверстать дизайн главной. Требуется человек который хорошо знает, своё дело. Ищу ответственного исполнителя, который работает по графику ...HTML-верстка32 заявкиЗакрыт11 лет назад