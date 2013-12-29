Cверстать сайт под готовый макет

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок420 просмотров

Не первый раз уже тут размещаю подобный заказ

Но т.к. я занимаюсь дизайном, мне необходимы "воплотители" в жизнь моих макетов)

И так очередной сайт это сайт обоев для магазинчика в зеленограде.

Макет еще не готов, он будет через 2-3 дня. Но заранее необходимо найти верстальщика.

Это будет НЕ интернет магазин. Просто сайт - визитка. Главная, контакты, о нас и т.д. Но должен быть каталог с поискам по критериям. Например по цвету, по коллекции и по типу обоев. БЕЗ интернет магазина, без регистрации. просто каталог.

Нужно из макета сделать сайт. Т.е. сверстать+поставить на движок+на хостинг и домен(уже есть)

Желательная платформа WP. Но рассмотрю и другие варианты.

Срок исполнения - до 10 дней со дня получения макета под верстку.

Добавлю что ищу верстальщика на постоянное сотрудничество)

И добавлю что я не работаю по предоплате. Плачу, только когда вижу результат верстки (можете поменять или скрыть пароль от ПУ, для уверенности)

Бюджет 100$

WordPress
11 лет назад
Kseniez
Ксения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

whitestripe
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$99
4 дня
Очень порадовалась работе с Андреем. Исполнение, внимание, техника все на высоте) да и просто приятное общение. Профессионально выполнил работу и сделал даже лучше чем я хотела/ожидала. Все что нужно оперативно исправлял по просьбам. Все отлично, очень довольна, и обязательно обращусь еще при подобном заказе) Спасибо Вам!) С Наступающим)
Все прошло хорошо, спасибо! Приятная в общение девушка! Оплата без задержек! Вас так же с Наступающим:)

Заявки фрилансеров

whitestripe
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад

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