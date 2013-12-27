Сверстать одну html страничку

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен34 заявки241 просмотр

Необходимо сверстать одну html страничку.

Это будет 1страничный сайт. Вся графика имеется в .psd, текст там же.

Макет сайта прикрепил. Должно быть именно так как нарисовано.

Жду предложения с ценой и сроком исполнения.

HTML
11 лет назад
markuhin
Дмитрий 
44 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$12
1 день
Все отлично! Обращайтесь, не пожалеете.
Четкое ТЗ. Своевременная оплата в полном обьеме.

Заявки фрилансеров

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад

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