Front-end разработчик (HTML, CSS, JavaScript)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки309 просмотров

Обязательно в Минске или Вильнюсе для работы удаленно на полный рабочий день требуется профессиональный front-end разработчик. Наличие опыта работы и примеры выполненных проектов.

Обязанности

- Верстка сайтов;

- Верстка cms и email шаблонов;

- Работа с Frontend Frameworks и JavaScript.

Требования

- Отличные знания HTML/XHTML/HTML5, CSS/CSS3;

- Уверенное владения JavaScript, jQuery;

- Умение писать валидный и кроссбраузерный код;

- Понимание адаптивной верстки;

- Приветствуются знания WordPress, PHP, AJAX, JSON, XML;

- Внимание к мелочам и способность развиваться.

Условия

- Работа удаленная;

- Достойная заработная плата;

- Интересные разносторонние проекты;

- Работа в команде;

- Возможность для совершенствования и карьерного роста;

Спасибо

AJAXCSSHTMLJavaScriptjQueryPHPWordPress
11 лет назад
hfd
40 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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