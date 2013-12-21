Верстка сложной странички для существующего сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок218 просмотров

Исходник, который требуется сверстать, здесь

https://dl.dropboxusercontent.com/u/26065924/ok/otk_2_003_landing3.rar

верстку нужно делать на базе вот этой странички с ее таблицей стилей:

http://ryazan.otkorobki.ru/content/about.htm

отличия новой странички от сайта:

самую верхнюю оранжевую полоску оставить как сейчас

полосу, где логотип - нужно переделать. там где тезис "Покупайте у производителей" - стрелочки влево-вправо кликабельные.

Подвал, начиная с "Весь каталог" - надо взять как есть на существующем сайте

существующий сайт не влазит в айпад.

если есть возможность (нужно масштабировать, затем становится нормально) - если получится - поправить верстку, чтобы на айпаде нормально заработала.

есть глюк с отображением сайта в IE8 - если получится - поправить верстку для него

11 лет назад
vecherok
50 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

softua
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Все сделано хорошо. Успели :)
Было приятно сотрудничать. Благодарю.

Заявки фрилансеров

softua
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужен программист/верстальщик Joomla 2.5

    Приветствую. Нуждаемся в долгосрочном сотрудничестве с грамотным специалистом программист/верстальщик в одном лице(предпочтительно), либо в команде, для работы над Joomla 2.5. Задачи: 1.Постоянная работа над сайтом. 2. Выполнение сложных ...

    Joomla
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка

    Нужна верстка одной странички, срок 18.12.2013, до 12 часов дня. Исходники отправлю исполнителю.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Магазин на magento

    $200

    У нас есть дизайн. Его нужно сверстать и одеть на Мадженто. Простой магазин с платежкой киви. Бюджет 200$ и сроки у нас жмут.

    Magento
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сверстать и натянуть дизайн на дле 10.1

    $60

    Здравствуйте! Нужно сверстать и натянуть диз на дле 10.1, сайт серии игр street fighter - streetfighter.ru Только вот еще просьба чтоб краткую новость можно было в двух вариантах как в дизе и просто ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Проблема jQuery

    $10

    Есть проблема с jQuery, иногда скрипт выполняется, иногда нет.(изменяется src изображения). Не могу понять в чем дело...

    jQuery
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка под питон+джанго

    Нужно сверстать под указанную систему сайт, файлы дизайна во вложении. Высылате стоимость Ваше работы и сроки. Желательны примеры сайтов, которые Вы свертали под этот движок.

    DjangoPython
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Front-end разработчик (HTML, CSS, JavaScript)

    Обязательно в Минске или Вильнюсе для работы удаленно на полный рабочий день требуется профессиональный front-end разработчик. Наличие опыта работы и примеры выполненных проектов. Обязанности - Верстка сайтов; - ...

    AJAXCSSHTMLJavaScriptjQuery
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Адаптировать дизайн магазина под Image CMS

    Нужна адаптация дизайна на цмс цмс – Imagecms Сделали криво что можно увидеть на сайте – muscle-body.com.ua Меню не подтягивается, ссылки не кликабельны, футер не доделан и т.д. Либо допилить то ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Веб-технолог. Срочно в команду. На постоянку.

    $500

    В нашу команду на постоянную работу требуется веб-технолог/веб-мастер Зарплата: от 15 000 руб. (испытательный срок), далее 18 000 руб. в месяц Основные задачи: -Кроссбраузерная верстка ...

    CSSHTMLJavaScriptjQueryPHP
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    11 лет назад