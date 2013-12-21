Приветствую. Нуждаемся в долгосрочном сотрудничестве с грамотным специалистом программист/верстальщик в одном лице(предпочтительно), либо в команде, для работы над Joomla 2.5. Задачи: 1.Постоянная работа над сайтом. 2. Выполнение сложных ...
Верстка сложной странички для существующего сайта
Исходник, который требуется сверстать, здесь
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26065924/ok/otk_2_003_landing3.rar
верстку нужно делать на базе вот этой странички с ее таблицей стилей:
http://ryazan.otkorobki.ru/content/about.htm
отличия новой странички от сайта:
самую верхнюю оранжевую полоску оставить как сейчас
полосу, где логотип - нужно переделать. там где тезис "Покупайте у производителей" - стрелочки влево-вправо кликабельные.
Подвал, начиная с "Весь каталог" - надо взять как есть на существующем сайте
существующий сайт не влазит в айпад.
если есть возможность (нужно масштабировать, затем становится нормально) - если получится - поправить верстку, чтобы на айпаде нормально заработала.
есть глюк с отображением сайта в IE8 - если получится - поправить верстку для него
Выбранный исполнитель
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