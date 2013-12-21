Верстка сложной странички для существующего сайта

Исходник, который требуется сверстать, здесь

https://dl.dropboxusercontent.com/u/26065924/ok/otk_2_003_landing3.rar

верстку нужно делать на базе вот этой странички с ее таблицей стилей:

http://ryazan.otkorobki.ru/content/about.htm

отличия новой странички от сайта:

самую верхнюю оранжевую полоску оставить как сейчас

полосу, где логотип - нужно переделать. там где тезис "Покупайте у производителей" - стрелочки влево-вправо кликабельные.

Подвал, начиная с "Весь каталог" - надо взять как есть на существующем сайте

существующий сайт не влазит в айпад.

если есть возможность (нужно масштабировать, затем становится нормально) - если получится - поправить верстку, чтобы на айпаде нормально заработала.

есть глюк с отображением сайта в IE8 - если получится - поправить верстку для него