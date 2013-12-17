HTML\CSS верстальщик на 7-8 часов в день

$350
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки256 просмотров

Всем привет!

Ищем опытного верстальщика, который сможет уделять работе 7-8 ч в день в промежутке 9-21 мск ( в идеале 10-19)

Оплата: 350 usd за 10 рабочих дней (по 8ч).

Формат: wmz, wmr, карта привата понедельно. Если мы начинаем работать сегодня-завтра, Вы получите оплату 24-25 числа и еще через неделю, 30-31.

Проекты: правки по текущим проектам на 2-3 ч в день + на этой неделе будет 2 новых проекта псд с нуля

Время оцениваем вместе с верстальщиком перед выполнением задачи. Проекты средней сложности

Требования к компетенции:

- опыт работы html\css верстальщиком от 2х лет

- уверенное владение HTML 5 /CSS 3, Jquery, Bootstrap

- опыт в адаптивной верстке

- не менее 10 проектов в портфолио по верстке доступных в веб

- обязательно! на связи в скайпе в выбранный промежуток времени

В целом, если сработаемся по скорости и качеству, то будет работа в подобном формате и в следующем году

Если Вас заинтересовал этот проект, пожалуйста, в ответе оставьте:

1. Ссылки на 4 Ваших проекта по верстке, которые Вы считаете лучшими. Как минимум 1 из них должен быть адаптивным

2. Промежуток 9-21 мск, в котором удобно будет работать

Спасибо!

BootstrapCSSHTMLjQuery
11 лет назад
idweb
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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