Приветствую. Нуждаемся в долгосрочном сотрудничестве с грамотным специалистом программист/верстальщик в одном лице(предпочтительно), либо в команде, для работы над Joomla 2.5. Задачи: 1.Постоянная работа над сайтом. 2. Выполнение сложных ...
HTML\CSS верстальщик на 7-8 часов в день
Всем привет!
Ищем опытного верстальщика, который сможет уделять работе 7-8 ч в день в промежутке 9-21 мск ( в идеале 10-19)
Оплата: 350 usd за 10 рабочих дней (по 8ч).
Формат: wmz, wmr, карта привата понедельно. Если мы начинаем работать сегодня-завтра, Вы получите оплату 24-25 числа и еще через неделю, 30-31.
Проекты: правки по текущим проектам на 2-3 ч в день + на этой неделе будет 2 новых проекта псд с нуля
Время оцениваем вместе с верстальщиком перед выполнением задачи. Проекты средней сложности
Требования к компетенции:
- опыт работы html\css верстальщиком от 2х лет
- уверенное владение HTML 5 /CSS 3, Jquery, Bootstrap
- опыт в адаптивной верстке
- не менее 10 проектов в портфолио по верстке доступных в веб
- обязательно! на связи в скайпе в выбранный промежуток времени
В целом, если сработаемся по скорости и качеству, то будет работа в подобном формате и в следующем году
Если Вас заинтересовал этот проект, пожалуйста, в ответе оставьте:
1. Ссылки на 4 Ваших проекта по верстке, которые Вы считаете лучшими. Как минимум 1 из них должен быть адаптивным
2. Промежуток 9-21 мск, в котором удобно будет работать
Спасибо!
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