Ищу супер-верстальщика

Здравствуйте!

Нужен серьезный спец по верстке для проектов повышенной сложности.

Иногда появляются заказы с множеством графики, эффектов, параласов, подгрузое на аяксе и т.п. Нужен надежный человек, который сможет их реализовать и будет на связи

Пишите свой рейт в час, или цену за типичные виды работ. Спасибо!