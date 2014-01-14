Необходимо качественно сверстать 4 страницы сайта. Отдельные блоки — шапка, правый блок и подвал — вынести с использованим функции INCLUDE. Превью страниц — во вложении. Основные требования: 1. Фиксированая ширина, оптимальная ...
Собрать сайт на wp
Нужно собрать сайт на wordpress
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О команде – выпускной альбом(фотки в круглых рамках) на нажатии фотки открывается страница человека(фото в полный рост, краткая биография).
Новости – фото, начало статьи, кнопка читать подробнее. Архив всех новостей.
Медиатека – фото, видео(с ютуба) аудио(скачать либо прослушать) библиотека(текст шуток и архив шуток)
Афиша – фото афиш, предстоящие и прошедшие
Концерты – Общее фото + статья
КВН РБ – Фото, статья, ссылка на группу вконтакте
Меценатам – небольшая статья + кнопки Скачать ком.пред, реквизиты.
Контакты – схема, телефоны, !обратная связь!
Отчеты – фото, статьи
Несколько слов о нас – рандомно портфолио о каждом участнике из раздела О команде
Макет по запросу
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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