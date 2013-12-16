Подбор ключевых слов для Директа

Задача:

1. Необходимо подобрать 1200+ ключевых слов для продвижения сайта iik.su в яндекс-директ

2. Разбить подобранные слова по 3 группам в соответствии с целевой аудиторией:

ЦА №1: студенты юридических вузов (возраст 18-25);

ЦА №2: специалисты-юристы, работающие по найму (возраст 22-35);

ЦА №3: юристы-придприниматели, работающие на себя и имеющие штат сотрудников от 0 до 10 человек (возраст 25-45) и подготовить word-файл с данной разбивкой.

3. Подобрать минус-слова

3. Составить рекламные объявления

4. Результаты работ представить а) в стандартном формате яндекс-директ (табличка excel) и б) word-файл с разбивкой по группам целевой аудитории.

Если качество и количество подобранных словосочетаний будет высокое, то далее Вам будет оплачен запуск рекламы в ЯД с последующим ежемесячным сопровождением (условия обсудим по итогам выполнения вышеуказанной задачи).

От начала совместной работы от Вас требуется подтверждение опыта проведения рекламных компаний для аналогичных сайтов по инфо-бизнесу (сайты по продаже бизнес-образования, тренингов, семинаров, бизнес-консалтинга). Для подтверждения своего опыта в отзыве на данную заявку, просьба, прислать:

1. Ссылки на конретные сайты по инфо-бизнесу для которых вы разрабатывали / проводили рекламную компанию в Директе

2. Описать принципы по которым подбирали ключевые слова (если таковые присутствовали)

3. Указать стоимость 1 посетителя, которая получилась по итогам вашей рекламной компании для сайтов, указанных вами в пункте 1.

Если Вы не можете подтвердить необходимый опыт, то пока мы не сможем предложить вам сотрудничество.

Спасибо за уделенное время!