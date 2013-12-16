Генерация клиентов на портал бизнес школы. Интересует тематический траффик и готовые качественные лиды. Группа Вконтакте Тизеры Вконтакте Группа Facebook Реклама Facebook Play.Mamba.ru B2B-контекст ...
Подбор ключевых слов для Директа
Задача:
1. Необходимо подобрать 1200+ ключевых слов для продвижения сайта iik.su в яндекс-директ
2. Разбить подобранные слова по 3 группам в соответствии с целевой аудиторией:
ЦА №1: студенты юридических вузов (возраст 18-25);
ЦА №2: специалисты-юристы, работающие по найму (возраст 22-35);
ЦА №3: юристы-придприниматели, работающие на себя и имеющие штат сотрудников от 0 до 10 человек (возраст 25-45) и подготовить word-файл с данной разбивкой.
3. Подобрать минус-слова
3. Составить рекламные объявления
4. Результаты работ представить а) в стандартном формате яндекс-директ (табличка excel) и б) word-файл с разбивкой по группам целевой аудитории.
Если качество и количество подобранных словосочетаний будет высокое, то далее Вам будет оплачен запуск рекламы в ЯД с последующим ежемесячным сопровождением (условия обсудим по итогам выполнения вышеуказанной задачи).
От начала совместной работы от Вас требуется подтверждение опыта проведения рекламных компаний для аналогичных сайтов по инфо-бизнесу (сайты по продаже бизнес-образования, тренингов, семинаров, бизнес-консалтинга). Для подтверждения своего опыта в отзыве на данную заявку, просьба, прислать:
1. Ссылки на конретные сайты по инфо-бизнесу для которых вы разрабатывали / проводили рекламную компанию в Директе
2. Описать принципы по которым подбирали ключевые слова (если таковые присутствовали)
3. Указать стоимость 1 посетителя, которая получилась по итогам вашей рекламной компании для сайтов, указанных вами в пункте 1.
Если Вы не можете подтвердить необходимый опыт, то пока мы не сможем предложить вам сотрудничество.
Спасибо за уделенное время!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо: перенести из xls Яндекса в Adwords. настроить utm все в xls - без доступа в аккаунт. Также возможно "допилить" существующую РК в Яндексе.Директе. ...Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Необходимо срочно настроить Яндекс Директ для интернет магазина строительной продукции по Москве и Екатеринбургу и завтра же запустить!!! Объявления есть, около 500 штук. Но нужно проверить с ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Првоодили тест. Было настроено около 66 объявлений. Были показы и по 30-75 кликов в день, но ни одного запроса. Услуги: консалтинг продаж (тренинги; отладка работы отдела). В чём может быть проблема? Посадочные страницы (соего ...Контекстная реклама13 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен специалист по услуге прогона сайта по каталогам и доскам объявлений. От исполнителя цена, срок, после работы (отчет).Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется написать продающую статью на тему туризмаКонтекстная рекламанет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо разместить отзывы (20 штук) на сайт Топхотелс. С разных е-мэйлов.Контекстная рекламанет заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется человек для обеспечения лидогенерации. Задачи: 1) Работа с тизерными сетями 2) Работа с СПА парнерками 3) СЕО 4) Дополнительные навыки приветствуютсяКонтекстная реклама2 заявкиЗакрыт11 лет назад
У меня маааленький магазинчик и мааааленький бюджет. Нужно настроить яндекс директ. Жду ответа как соловей лета. Спасибо! Всех с наступающим НГ)) РитаКонтекстная реклама11 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть проект специализирующийся на рисовании портретов по фотографиям, задача - генерация клиентов, всеми способами, мне не важно как именно. Можете как-нибудь увеличить трафик, можете сделать еще что-то, не важно. Суть вы знаете. ...Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт11 лет назад