Настроить Яндекс Директ для интернет магазина

  1. Биржа фриланса
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Завершен5 заявок171 просмотр

Добрый день!

Необходимо срочно настроить Яндекс Директ для интернет магазина строительной продукции по Москве и Екатеринбургу и завтра же запустить!!!

Объявления есть, около 500 штук. Но нужно проверить с проф. точки зрения, отредактировать если нужно, добавить ключевиков, чтобы была максимальная конверсия!

11 лет назад
maxx0983
Максим 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Kaprall
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$150
1 день
Спасибо Александру за столь быстро выполненную работу! После проверки объявлений он сразу их запускал, и после прохождения модерации они сразу же начали показываться. Так вот пока Александр выполнял работу, позвонили уже 3 клиента!!! А ведь еще не все объявления показываются! Так же Александр указал на значимые ошибки в объявлениях и по скайпу, подробно, проконсультировал как нужно их составлять. Настоятельно советую как специалиста своего дела!
Все отлично. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Kaprall
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад