Настроить Яндекс Директ для интернет магазина

Спасибо Александру за столь быстро выполненную работу! После проверки объявлений он сразу их запускал, и после прохождения модерации они сразу же начали показываться. Так вот пока Александр выполнял работу, позвонили уже 3 клиента!!! А ведь еще не все объявления показываются! Так же Александр указал на значимые ошибки в объявлениях и по скайпу, подробно, проконсультировал как нужно их составлять. Настоятельно советую как специалиста своего дела!