Настроить кампанию в Яндекс-Директе

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$100
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт13 заявок229 просмотров

Првоодили тест. Было настроено около 66 объявлений. Были показы и по 30-75 кликов в день, но ни одного запроса. Услуги: консалтинг продаж (тренинги; отладка работы отдела). В чём может быть проблема? Посадочные страницы (соего сайта) сделаны аккуратно и красиво. С "заманухами" бесплатнымии проч. Спасибо!

11 лет назад
Supple
47 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров