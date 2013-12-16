Генерация клиентов на портал бизнес школы. Интересует тематический траффик и готовые качественные лиды. Группа Вконтакте Тизеры Вконтакте Группа Facebook Реклама Facebook Play.Mamba.ru B2B-контекст ...
Настроить кампанию в Яндекс-Директе
Првоодили тест. Было настроено около 66 объявлений. Были показы и по 30-75 кликов в день, но ни одного запроса. Услуги: консалтинг продаж (тренинги; отладка работы отдела). В чём может быть проблема? Посадочные страницы (соего сайта) сделаны аккуратно и красиво. С "заманухами" бесплатнымии проч. Спасибо!
Заявки фрилансеров
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