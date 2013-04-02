novatop

Андрей novatop

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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Отзывы заказчиков

jumbo
Юрий 
51 год
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Логотип благотворительной организации.
Грамотный и весьма понятливый исполнитель. Все сделал оперативно. За что ему респект. Цена оказалась весьма на уровне. Всем рекомендую. jumbosic
Четкое и понятное техническое задание, своевременная и полная оплата. Идеальный заказчик для фрилансера!
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neon_xt
35 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Разработка логотипа для магазина автозапчастей
Хорошая работа! Быстрое и качественное исполнение! Андрей мгновенно учитывал и исполнял все пожелания по заказу! Большое спасибо! Будем сотрудничать дальше!
Порядочный заказчик, четкое техническое задание, корректные поправки, главное- своевременная и полная оплата. Приятно было работать, надеюсь продолжить сотрудничество и далее.
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biotema55
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Отрисовать гравюру в одноцветный вектор
Понравилась работа!
Был дан противоречивый заказ на отрисовку картинки из гравюры в вектор ( с одной стороны больше детализации, а с другой наоборот чтобы не было каши от излишней детализации). Я выполнил первую часть его работы, после чего он ответил, что подумает. До сих пор ответа нет.
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cashelec
Наталья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Табличка на вход
Отличный исполнитель, качественный и вдумчивый подход!
Отличный заказчик. Четкое ТЗ. Работает без предоплаты, но оплата во время и полностью, без проволочек и проблем. Приятно сотрудничать.
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AlexanderT
Александр 
52 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Логотип для сайта
Андрей выполнил задание в соответствии с пожеланиями. Грамотная и ответственная работа.
Отличный,терпеливый заказчик. Своевременная оплата,очень доволен. Готов к дальнейшему сотрудничеству.
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Логотипы и Знаки
8 отзывов
от $20
от 1 дня
#157
Дизайн продукции
нет отзывов
от $15
#1400