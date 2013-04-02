Был дан противоречивый заказ на отрисовку картинки из гравюры в вектор ( с одной стороны больше детализации, а с другой наоборот чтобы не было каши от излишней детализации). Я выполнил первую часть его работы, после чего он ответил, что подумает. До сих пор ответа нет.