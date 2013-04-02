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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
12 лет назад
Грамотный и весьма понятливый исполнитель. Все сделал оперативно. За что ему респект. Цена оказалась весьма на уровне. Всем рекомендую. jumbosic
Ответный отзыв
Четкое и понятное техническое задание, своевременная и полная оплата. Идеальный заказчик для фрилансера!
$25
10 баллов
12 лет назад
Хорошая работа! Быстрое и качественное исполнение! Андрей мгновенно учитывал и исполнял все пожелания по заказу! Большое спасибо! Будем сотрудничать дальше!
Ответный отзыв
Порядочный заказчик, четкое техническое задание, корректные поправки, главное- своевременная и полная оплата. Приятно было работать, надеюсь продолжить сотрудничество и далее.
$25
10 баллов
12 лет назад
Понравилась работа!
Ответный отзыв
Был дан противоречивый заказ на отрисовку картинки из гравюры в вектор ( с одной стороны больше детализации, а с другой наоборот чтобы не было каши от излишней детализации). Я выполнил первую часть его работы, после чего он ответил, что подумает. До сих пор ответа нет.
$25
10 баллов
12 лет назад
Отличный исполнитель, качественный и вдумчивый подход!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое ТЗ. Работает без предоплаты, но оплата во время и полностью, без проволочек и проблем. Приятно сотрудничать.
$20
10 баллов
12 лет назад
Андрей выполнил задание в соответствии с пожеланиями. Грамотная и ответственная работа.
Ответный отзыв
Отличный,терпеливый заказчик. Своевременная оплата,очень доволен. Готов к дальнейшему сотрудничеству.
Логотипы и Знаки
8 отзывов
от $20
от 1 дня
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нет отзывов
от $15
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