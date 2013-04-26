Нужно сделать статичный баннер. Похожий пример прикрепил. Для другой отрасли производства.
Дизайн статических баннеров
Уважаемые дизайнеры: необходимо нарисовать баннеры.
1. Баннеры - статика;
2. Количество общее: 3;
3. Размер: Ширина - 960 Высота - 420
4. Расположение: на главной странице сайта (слайдер);
5. Тематика сайта: бескаркасная мебель (кресло мешки, кресло груши, пуфики и т.д.)
Пожелание: творческий (!) подход к прорисовке, логика баннеров должна присутствовать, необходимо правильно подобрать цветовую палитру с учетом дизайна самого сайта.
От вас:
1) Цена (желательно реальная цена, нарисовать 3 баннера для профессионала не думаю, что больше 3-х часов)
2) Срок исполнения (с учетом текущей занятости)
3) Согласие на пересыл исходников (формат .psd)
Оплата: webmoney или банковский перевод на карту сбербанка
p.s. хочется подобрать действительно творческого человека, с собственным мышлением (не тупо нарисовать то, что говорят), если понравится первая работа, то скорее всего будет отдано на прорисовку еще порядка 5-10 баннеров.
p.p.s всем хорошего дня
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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