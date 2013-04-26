Дизайн статических баннеров

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен12 заявок167 просмотров

Уважаемые дизайнеры: необходимо нарисовать баннеры.

1. Баннеры - статика;

2. Количество общее: 3;

3. Размер: Ширина - 960 Высота - 420

4. Расположение: на главной странице сайта (слайдер);

5. Тематика сайта: бескаркасная мебель (кресло мешки, кресло груши, пуфики и т.д.)

Пожелание: творческий (!) подход к прорисовке, логика баннеров должна присутствовать, необходимо правильно подобрать цветовую палитру с учетом дизайна самого сайта.

От вас:

1) Цена (желательно реальная цена, нарисовать 3 баннера для профессионала не думаю, что больше 3-х часов)

2) Срок исполнения (с учетом текущей занятости)

3) Согласие на пересыл исходников (формат .psd)

Оплата: webmoney или банковский перевод на карту сбербанка

p.s. хочется подобрать действительно творческого человека, с собственным мышлением (не тупо нарисовать то, что говорят), если понравится первая работа, то скорее всего будет отдано на прорисовку еще порядка 5-10 баннеров.

p.p.s всем хорошего дня

12 лет назад
artemrea
Артем 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$60
1 день
Работал с Андреем, нареканий нет. Работы выполнилась в срок, отлично прорисованные получились баннеры. Добавляет свои идеи, что конечно несомненно огромный плюс. Цена в точности совпадает с ценой указанной за работу. Рекомендую к сотрудничеству.
Рад сотрудничеству и работе с Артемом, очень приятный в общении человек! ТЗ понятное, четкое, замечания по делу, оплата без проблем. Спасибо! :)

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And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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