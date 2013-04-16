Здравствуйте! Нужен хороший аватар для группы ВКонтакте
Баннер 400х300, статика
Нужен баннер для проекта http://veq.ru
400х300
статический
оплата - WMR
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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