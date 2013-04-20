Сделать 4 баннера

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен18 заявок248 просмотров

Нужно сделать 4 банера (анонс платного тренинга по копирайтингу):

2 gif банера - размеры 200Х300 и 360Х90

2 статических банера - размер 180Х200 и 160 х 120 px

12 лет назад
julimaxim
Юлия 
42 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$70
1 день
Рада сотрудничеству с Андреем! Все очень быстро, качественно и профессионально! Всегда был на связи, быстро схватил идею и воплотил ее! Безупречная работа! Спасибо, Андрей!
Отлично поработали с Юлией, рад знакомству и сотрудничеству! Открытый и приятный в общении человек. Четкое ТЗ, понятные комментарии, моментальная оплата - все идеально :)

Заявки фрилансеров

And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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