Уважаемые дизайнеры: необходимо нарисовать баннеры. 1. Баннеры - статика; 2. Количество общее: 3; 3. Размер: Ширина - 960 Высота - 420 4. Расположение: на главной странице сайта (слайдер); 5. Тематика ...
Картинки в верхний слайдер в качестве
необходимо нарисовать 10 картинок с акциями в верхний футер слайдер главной страницы, тематика ювелирные изделия
качество
срок 3-7 дней
оплата по факту 1500руб
на ВМ или ЯД
Заявки фрилансеров
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