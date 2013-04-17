Картинки в верхний слайдер в качестве

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт6 заявок148 просмотров

необходимо нарисовать 10 картинок с акциями в верхний футер слайдер главной страницы, тематика ювелирные изделия

качество

срок 3-7 дней

оплата по факту 1500руб

на ВМ или ЯД

12 лет назад
fafin
42 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн статических баннеров

    Уважаемые дизайнеры: необходимо нарисовать баннеры. 1. Баннеры - статика; 2. Количество общее: 3; 3. Размер: Ширина - 960 Высота - 420 4. Расположение: на главной странице сайта (слайдер); 5. Тематика ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Статичный баннер

    Нужно сделать статичный баннер. Похожий пример прикрепил. Для другой отрасли производства.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать баннеры

    $50

    Нужно сделать баннеры разного размера в одном дизайнерском ключе для проекта. Необходимо 5-6 баннеров стандартного размера gif с анимацией.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется красивый баннер

    $10

    Размер 560х297 Первая надпись: Gewinnen Sie den neuen Citroen C4 На баннере должна быть видна под надписью машина в профиль Citroen C4 limousine 2013 г. И справа над машиной должен быть текст ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать баннер для яндекса

    $50

    Итак из прилагаемого материала необходимо сделать медийно—контекстный баннер http://help.yandex.ru/bayan/?id=1023934#1023935 Требования: 25 КБ для баннера 200х300 пикселей Рекламный баннер должен иметь видимые границы или быть обведен в рамку, не совпадающую с цветом ...

    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать баннер и добавить его на сайт

    Необходимо нарисовать самый простейший незамысловатый банер-купон с надписью " 10 % скидка" , добавить пояснение при каких условиях действует, должна быть возможность эту картинку увеличить чтобы распечатать или сохранить на телефон. Сделать нужно максимально ...

    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Флеш-баннер

    $15

    Нужно изготовить флеш баннер размер 650х60 срок: 1 день принимаю заявки с потфолио ваших работ

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад