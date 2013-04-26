Всем привет! Нужно разработать с нуля статичный баннер для сайта (готовы только слова). Размер: ширина 1100, высота 200. Баннер будет рекламировать вот этот сайт: TvoeAvto.kz Укажите, пожалуйста, ...
Сделать баннер на главную для гостиницы у моря
Здравствуйте!
Нужен баннер, описание задачи в в файле "001 Баннер на главной, макет.doc".
На всякий случай приложил старый и ужасный логотип, вдруг понадобится дельфин.
Дублирую то, что в вордовском файле:
1 Взять за основу баннер из html.rar
2 Мужчину убрать, поставить семью: М+Ж + мальчик + девочка (или три члена семьи)
3 Фон - береговая линия, у моря, домики (как примерно выглядит место - смотрите фотографии) - в векторе
4 Надписи: "Морской Бриз", Слоган: "Отличный семейный отдых в живописном месте", информация «Гостиница у моря, бухта Шепалово».
Порядок такой:
1 Делаете три черновых варианта, я показываю заказчику
2 Заказчик выбирает вариант какой ему понравится и его доводим.
Можно: Photoshop, Illustrator, Corel - только сразу говорите в чем делаете.
Оплата WMR
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