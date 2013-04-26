Сделать баннер на главную для гостиницы у моря

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен4 заявки215 просмотров

Здравствуйте!

Нужен баннер, описание задачи в в файле "001 Баннер на главной, макет.doc".

На всякий случай приложил старый и ужасный логотип, вдруг понадобится дельфин.

Дублирую то, что в вордовском файле:

1 Взять за основу баннер из html.rar

2 Мужчину убрать, поставить семью: М+Ж + мальчик + девочка (или три члена семьи)

3 Фон - береговая линия, у моря, домики (как примерно выглядит место - смотрите фотографии) - в векторе

4 Надписи: "Морской Бриз", Слоган: "Отличный семейный отдых в живописном месте", информация «Гостиница у моря, бухта Шепалово».

Порядок такой:

1 Делаете три черновых варианта, я показываю заказчику

2 Заказчик выбирает вариант какой ему понравится и его доводим.

Можно: Photoshop, Illustrator, Corel - только сразу говорите в чем делаете.

Оплата WMR

12 лет назад
to-ken
Сергей 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
12 лет назад
$30
2 дня
Алексей поставленную задачу выполнил аккуратно и качественно. Общается конструктивно, "слышит" что нужно заказчику и главное - способен сам генерировать идеи! Спасибо!
Сотрудничеством доволен. Спасибо.

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
12 лет назад

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