Сделать баннер на главную для гостиницы у моря

Здравствуйте!

Нужен баннер, описание задачи в в файле "001 Баннер на главной, макет.doc".

На всякий случай приложил старый и ужасный логотип, вдруг понадобится дельфин.

Дублирую то, что в вордовском файле:

1 Взять за основу баннер из html.rar

2 Мужчину убрать, поставить семью: М+Ж + мальчик + девочка (или три члена семьи)

3 Фон - береговая линия, у моря, домики (как примерно выглядит место - смотрите фотографии) - в векторе

4 Надписи: "Морской Бриз", Слоган: "Отличный семейный отдых в живописном месте", информация «Гостиница у моря, бухта Шепалово».

Порядок такой:

1 Делаете три черновых варианта, я показываю заказчику

2 Заказчик выбирает вариант какой ему понравится и его доводим.

Можно: Photoshop, Illustrator, Corel - только сразу говорите в чем делаете.

Оплата WMR