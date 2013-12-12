Нарисовать баннер для сайта http://dv-logistic.ru/. ТЗ - во вложении. Срок - сутки.
Баннер на сайт
Баннер должен информировать о Надувных спа бассейнах. Без анимации.
Ссылка http://www.m-vanna.ru/catalog/products/aksessuary-22058/naduvnye-spa-bassejny
Текст: Надувные спа бассейны. От 21600 руб.
Выбранный исполнитель
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