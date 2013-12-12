Баннер на сайт

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Завершен6 заявок250 просмотров

Баннер должен информировать о Надувных спа бассейнах. Без анимации.

Ссылка http://www.m-vanna.ru/catalog/products/aksessuary-22058/naduvnye-spa-bassejny

Текст: Надувные спа бассейны. От 21600 руб.

12 лет назад
info1981
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Tiraska
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$13
1 день
Заказывал рекламный баннер. Все было сделано качественно и быстро, рекомендую!
Все прошло успешно. Приятный заказчик, с оплатой не было проблем.

Заявки фрилансеров

Tiraska
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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