Флеш-Баннер для магазина планшетов

Фон (минимум-по бокам): письменный стол, на нем планшет.

Планшет занимает весь центр - в горизонтальном положении-с одного края должна прослеживаться кнопка пуска.

На дисплее планшета - реклама (перелистывается как в реальном планшете! В качестве «курсора» для перелистывания изобразить «тень» пальца или указки (не должно быть похоже на «фрагменты тела») Для того, чтобы создать полное ощущение планшетника- за рекламной строкой вставить статический фон- слабые монохромные очертания магазина (стойка с аксессуарами и т.п.)

Текст -

«Магазин планшетов и смартфонов»

«Цены от 3000 рублей»

«Аксессуары и сервисы»

«С каждым 3G-планшетом Сим-карта в подарок»