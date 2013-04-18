Здравствуйте! Нужен баннер, описание задачи в в файле "001 Баннер на главной, макет.doc". На всякий случай приложил старый и ужасный логотип, вдруг понадобится дельфин. Дублирую то, что в ...
Флеш-Баннер для магазина планшетов
Фон (минимум-по бокам): письменный стол, на нем планшет.
Планшет занимает весь центр - в горизонтальном положении-с одного края должна прослеживаться кнопка пуска.
На дисплее планшета - реклама (перелистывается как в реальном планшете! В качестве «курсора» для перелистывания изобразить «тень» пальца или указки (не должно быть похоже на «фрагменты тела») Для того, чтобы создать полное ощущение планшетника- за рекламной строкой вставить статический фон- слабые монохромные очертания магазина (стойка с аксессуарами и т.п.)
Текст -
«Магазин планшетов и смартфонов»
«Цены от 3000 рублей»
«Аксессуары и сервисы»
«С каждым 3G-планшетом Сим-карта в подарок»
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Всем привет! Нужно разработать с нуля статичный баннер для сайта (готовы только слова). Размер: ширина 1100, высота 200. Баннер будет рекламировать вот этот сайт: TvoeAvto.kz Укажите, пожалуйста, ...Завершен12 лет назад
Юр компании требуется баннер: простой, можно анимированный, баннер 750x100, картинка с текстом. Дизайн на ваш вкус. напишите в лс для более детального описания.Баннеры22 заявкиЗакрыт12 лет назад
Уважаемые дизайнеры: необходимо нарисовать баннеры. 1. Баннеры - статика; 2. Количество общее: 3; 3. Размер: Ширина - 960 Высота - 420 4. Расположение: на главной странице сайта (слайдер); 5. Тематика ...Завершен12 лет назад
- $60
Нужно сделать 4 банера (анонс платного тренинга по копирайтингу): 2 gif банера - размеры 200Х300 и 360Х90 2 статических банера - размер 180Х200 и 160 х 120 pxЗавершен12 лет назад
Продукты - "цветные контактные линзы", для них нужно подобрать около 15 картинок (15 Продуктов) где взять картинки мы знаем. Заготовки psd имеются. Работы примерно на 4 часаЗавершен12 лет назад
- $50
необходимо нарисовать 10 картинок с акциями в верхний футер слайдер главной страницы, тематика ювелирные изделия качество срок 3-7 дней оплата по факту 1500руб ...Баннеры6 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать статичный баннер. Похожий пример прикрепил. Для другой отрасли производства.Завершен12 лет назад
Нужен баннер для проекта http://veq.ru 400х300 статический оплата - WMRЗакрыт12 лет назад