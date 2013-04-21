Флеш-баннер 'Интернет конференция - заходите'

Что в баннере должно:

1. Предложение: "Владивостокцы и особенно мои Единомышленники, возродим народную власть!"

2. Фотография Виктора Черепкова + Предложение: "Я буду в дискуссии с Вами два раза в сутки: с 12-00 до 13-00 и вечером с 20-00 до 21-00 по Приморскому времени."

3. Показ того, что это за конференция такая, как выглядит. (что то придумать)

4. Клик по баннеру должен вести на определенную страницу: http://cherepkov.ru/index.php?view=article&id=109

Полная статья, под который нужно написать баннер: http://cherepkov.ru/index.php?view=article&id=109 (внизу видео, где показана сама тест-конференция)