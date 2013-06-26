Требуется разработка баннера 468 x 60 gif анимационный,запоминающийся,яркий. Нужно постараться сделать как для самого себя,чтоб нравился,а не на скорую руку.Если понравится будем делать заказы на постоянной основе.
Создание креативных баннеров под игры на мобильный
UPD: Господа, а можем ли мы вас попросить нарисовать пробный концепт в любом формате на любую игру? (Можете всё там завалить вотермарками и пр. штукой - главное, чтобы понять как вы собираетесь решать задачу, будь заказ у вас в кармане?)
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Добрый день,
Нам необходим толковый, креативный, думающий и ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ человек для создания баннеров под мобильные игры и приложения.
Задача: создать такие баннеры, по которым хотелось бы кликнуть среднестатистическому обладателю Андроид телефона. Не обязательно мутить супер анимацию или стильные apple кнопки, понимайте что дизайн мобильных сайтов, на которых баннеры будут крутиться могут быть гораздо-гораздо хуже и тогда баннер будет пришельцем, по которому никто не кликнет. Мы не знаем цвета фона мобильный сайтов, ни конкретных размеров баннеров под каждый из них, поэтому желательно передать одну идею (креатив) для 9 размеров баннеров по одной игре.
Игры: Asphalt 7, Наша Russia, Интерны, Реальные пацаны, Универ, Plants vs Zombies, Танчики (World of Tanks), Angry Birds, Minecraft, Doodle jump
Количество баннеров по 1 игре: 9 шт.
Тех. данные по баннерам:
Расширение файла: GIF
Анимация: ДА (по возможности, в зависимости от вашего креатива)
Вес 1): до 10 Кб
Размеры 1): 120 x 20 pixels,168 x 28 pixels, 216 x 36 pixels, 300 x 50 pixels, 320 x 50 pixels
Вес 2): до 40 Кб
Размеры 2): 320 x 480 pixels, 728 x 90 pixels
Вес 3): до 20 Кб
Размеры 3): 300 x 250 pixels, 468 x 60 pixels
ОГРОМНАЯ просьба: указывайте реальные цены и сроки, не надо никому льстить, знайте цену своему и нашему времени!
Далее должен быть текст о возможном долгосрочном сотрудничестве и гигантских перспективах, однако нам тупо лень тратить на это время — если человек попадётся толковый, без бонусов мы его не отпустим!
З.ы. Прикрепили примеры баннеров, которые уже отработали для задания вектора!
Выбранный исполнитель
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