приветствую

проект: статический баннер размером 870 на 435 пикселей

кредитная кампания на 4 модели телефонов самсунг. Модели: I9100, I9070, I8190, S7562. Все модели белого цвета, поэтому

первым заданием будет придумать этой кампании красивое, эксклюзивное название. Время проведения кампании с 1 по 10 мая и

она будет проводиться только для покупки в Онлайн Кредит.

ограничений по цветовой гамме нет, вам предоставляется полная свобода мысли, как в плане придумать название, так и

дизайна.

кредит выдается сроком на 6 месяцев, для каждой модели расчитана стоимость ежемесячной оплаты, без процентов:

I9100 - 67 манат

I9070 - 51 манат

I8190 - 56 манат

S7562 - 49 манат

пожалуйста предлагайте ваши сроки и условия

зы: необходимые картинки и лого вышлю непосредственно заказчику