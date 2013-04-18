ТЗ на рабзарбоку баннеров для проекта: *.ru Задачи. Имеется 13 разделов, и блок баннера 690х150px в каждом из них. Соотв., требуется разработка баннеров для вставки в разделы. ...
Статический баннер
приветствую
проект: статический баннер размером 870 на 435 пикселей
кредитная кампания на 4 модели телефонов самсунг. Модели: I9100, I9070, I8190, S7562. Все модели белого цвета, поэтому
первым заданием будет придумать этой кампании красивое, эксклюзивное название. Время проведения кампании с 1 по 10 мая и
она будет проводиться только для покупки в Онлайн Кредит.
ограничений по цветовой гамме нет, вам предоставляется полная свобода мысли, как в плане придумать название, так и
дизайна.
кредит выдается сроком на 6 месяцев, для каждой модели расчитана стоимость ежемесячной оплаты, без процентов:
I9100 - 67 манат
I9070 - 51 манат
I8190 - 56 манат
S7562 - 49 манат
пожалуйста предлагайте ваши сроки и условия
зы: необходимые картинки и лого вышлю непосредственно заказчику
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