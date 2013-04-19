Баннер на летнюю тематику

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт23 заявки213 просмотров

Доброго времени суток!

Требуется баннер для глазной клиники 710 на 82. На баннере должна быть надпись "Летнее предложение". Сам баннер должен быть "яркий","сочный", "летний". Ягодки, цветочки, бабочки - наверное, как-то так.

Подробности обсудим с выбранным исполнителем более детально.

12 лет назад
sword71
38 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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