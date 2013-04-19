UPD: Господа, а можем ли мы вас попросить нарисовать пробный концепт в любом формате на любую игру? (Можете всё там завалить вотермарками и пр. штукой - главное, чтобы понять как вы собираетесь решать задачу, будь ...
Баннер на летнюю тематику
Доброго времени суток!
Требуется баннер для глазной клиники 710 на 82. На баннере должна быть надпись "Летнее предложение". Сам баннер должен быть "яркий","сочный", "летний". Ягодки, цветочки, бабочки - наверное, как-то так.
Подробности обсудим с выбранным исполнителем более детально.
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