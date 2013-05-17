Flash-баннер

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Завершен16 заявок476 просмотров

Нужно сделать 1 Flash банер.

З кадра. Детальное ТЗ предоставлю исполнителю.

От вас:

Портфолио. Цены. Сроки.

Спасибо.

12 лет назад
timerbeton
Ринат 
44 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

VVladimirP
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад
$25
4 дня
Владимиру можно доверить исполнение работ любой сложности. Толковый подход, доработка всех поправок в срок и очень качественно! Будем работать и дальше, если сочетание цена \ качество будет на этом же уровне. Рекомендую.
Требовательный, но справедливый заказчик. В целом хорошее впечатление о работе. Буду рад еще с ним поработать.

Заявки фрилансеров

VVladimirP
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
12 лет назад

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