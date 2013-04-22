Здравствуйте! Нужен картинка — баннер для сайта nabatute.ru, взамен того, что в прикрепленном файле. Цель баннера: привлечь внимание, пробудить любопытство… неожиданной возможностью. Смысловая нагрузка: при клике посетитель ...
Шапка для сайта
Создание GIF шапки на основе исходника .psd/
1. Задача замена изображений 3-х и слогана. Размеры остаются без изменений. Фото для замены будут предоставлены. Исходная шапка http:// sany.pro/
2. Замена слогана в шапке с "Качество меняет мир" на "Servis and sale by Palfinger"
3. Добавление к логотипу на сером поле "SANY-официальный дистрибьютор в России" на прикрепленное лого. Третьим в линии.
Выбранный исполнитель
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