Дизайн аватар для пары городских групп ВК

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен1 заявка148 просмотров

Сабж. Чтобы прям хотелось вступить в группу.

И их миниатюры выделялись на фоне других сообществ пользователя.

12 лет назад
Ave_Veron
Антон 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$50
2 дня
Все пожелания учтены. Работа на высоком уровне!
Отличный, категорически позитивный и положительный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

SteamChild
Иеронимус 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад

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