Статичный баннер для сайта

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Завершен7 заявок162 просмотра

Здравствуйте!

Нужен картинка — баннер для сайта nabatute.ru, взамен того, что в прикрепленном файле.

Цель баннера: привлечь внимание, пробудить любопытство… неожиданной возможностью.

Смысловая нагрузка: при клике посетитель сайта перейдет на страницу, где будет информация о том, как он сможет с нашей помощью открыть собственный батутный центр.

Дизайн баннера не должен конфликтовать со стилистикой сайта:

- все блоки - замкнутое пространство определенной формы

- сайт имеет определенную цветовую гамму

- четко прослеживается закономерность цвет блоков меняется от светлых тонов, к темным и более насыщенным, от левого нижнего угла экрана к верхнему правому.

Отталкиваться можно от того баннера, который есть сейчас.

Баннер должен акцентировать внимание на возможности открыть собственный интересный и уникальный бизнес, а не рекламировать прыжки на батуте.

Нужны два варианта с разным текстом:

1. Открой батутный центр в своем городе

2. Открой свой батутный центр

Прошу сразу указывать сроки и стоимость. Спасибо.

12 лет назад
drpierro
Павел 
52 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$15
1 день
Благодарим Юрия за симпатичные баннеры для нашего сайта.
Желаю Вам всяческих успехов в бизнесе. Все выше и выше и выше... Спасибо за интересную работу. (Фрилансерам: Павел —человек доброжелательный, понятливый и надежный. Работаем смело)

Заявки фрилансеров

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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