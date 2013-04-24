Статичный баннер для сайта

Здравствуйте!

Нужен картинка — баннер для сайта nabatute.ru, взамен того, что в прикрепленном файле.

Цель баннера: привлечь внимание, пробудить любопытство… неожиданной возможностью.

Смысловая нагрузка: при клике посетитель сайта перейдет на страницу, где будет информация о том, как он сможет с нашей помощью открыть собственный батутный центр.

Дизайн баннера не должен конфликтовать со стилистикой сайта:

- все блоки - замкнутое пространство определенной формы

- сайт имеет определенную цветовую гамму

- четко прослеживается закономерность цвет блоков меняется от светлых тонов, к темным и более насыщенным, от левого нижнего угла экрана к верхнему правому.

Отталкиваться можно от того баннера, который есть сейчас.

Баннер должен акцентировать внимание на возможности открыть собственный интересный и уникальный бизнес, а не рекламировать прыжки на батуте.

Нужны два варианта с разным текстом:

1. Открой батутный центр в своем городе

2. Открой свой батутный центр

Прошу сразу указывать сроки и стоимость. Спасибо.