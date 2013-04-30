Flash-баннер для сервиса

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен11 заявок251 просмотр

Flash-баннер для сервиса multiposter.org

Работа творческая, по эффектам и весу баннера не ограничиваю, но предварительный сценарий все же необходим для утверждения.

Примерный сценарий таков:

- заполнение объявления;

- размещение объявления сразу на все сайты;

- логотипы проектов, куда будут поститься объявления;

- бесплатно;

- предложение перехода на multiposter.org.

Ссылку вшивать на multiposter.org.

Размер аналогичен баннеру на r24.ua в шапке.

Побеждает соотношение цена/качество.

Предоплата обсуждаема, оплата сугубо через webmoney.

В личку не пишите, попадете в игнор.

12 лет назад
socialist
Артем 
41 год
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

Roman_Tupolev
Роман 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$50
3 дня
Поработал второй раз с Роман. Все на высоте.
Работаем не первый раз, всё замечательно.

Заявки фрилансеров

Roman_Tupolev
Роман 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Баннер для рассылки по эл. адресам

    $20

    Нужно сделать баннер, с информацией о распродаже зонтов и обратной связью, который будет рассылаться по эл.адресам. Формат GIF, размеры - нужно обговорить, т.к. это рассылка то это не должен быть маленький баннер. Обратная ...

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно разработать изображение на главную страницу

    $50

    Добрый день! Необходимо придумать/найти/нарисовать/собрать (как хотите) изображение для главной страницы сайта http://iqfashion.ru/. В слайдер на место первой фотографии, котрую видят пользователи. Желательно посмотреть, что есть на других подобных сайтах и сделать что-то подобное. ...

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Flash-баннер

    Нужно сделать 1 Flash банер. З кадра. Детальное ТЗ предоставлю исполнителю. От вас: Портфолио. Цены. Сроки. Спасибо.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Баннер для онлайн игры

    $50

    требуется создать продающий flash баннер для онлайн игры. размер баннера 760х60 не более 70кб. сайт http://stylepw.biz/ мои контакты: скайп stylepw срочно

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Статичный баннер для сайта

    Здравствуйте! Нужен картинка — баннер для сайта nabatute.ru, взамен того, что в прикрепленном файле. Цель баннера: привлечь внимание, пробудить любопытство… неожиданной возможностью. Смысловая нагрузка: при клике посетитель ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Баннеры для сайта JPG

    Требуется отрисовка 9 баннеров для магазина одежды. Формат JPG По уровню баннеры нужны как на lamoda.ru и sapato.ru Оставляйте свои контакты и обязательно портфель ...

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад