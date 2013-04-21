Баннер для рассылки по эл. адресам

Нужно сделать баннер, с информацией о распродаже зонтов и обратной связью, который будет рассылаться по эл.адресам.

Формат GIF, размеры - нужно обговорить, т.к. это рассылка то это не должен быть маленький баннер.

Обратная связь в виде кнопки "Получить скидку" которая выдает форму с полями-Имя, телефон, эл. адрес.

Также необходимо сделать переход и ссылки на сайт www.mosmondo.ru