Нужно сделать баннер, с информацией о распродаже зонтов и обратной связью, который будет рассылаться по эл.адресам. Формат GIF, размеры - нужно обговорить, т.к. это рассылка то это не должен быть маленький баннер. Обратная ...
Создать флеш-баннер 728х90
Требуется создать создать флеш-баннер 728х90. Имеются баннеры других размеров и их исходники.
Заявки фрилансеров
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