Нужно сделать 1 Flash банер. З кадра. Детальное ТЗ предоставлю исполнителю. От вас: Портфолио. Цены. Сроки. Спасибо.
Баннер
Сделать баннер. Подробности на почту.
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