Блок "Почему нужно работать с нами" превратить во флеш-баннер или слайдер. Чтобы пункты эффектно появлялись один за другим (автоматически). Стиль можно изменить, но чтобы органично вписывался в дизайн сайта. Все ответы ...
Создать флеш-баннер
Нужно сделать ряд баннеров в 11 размерах. на флеше. Материалы, размеры и сценарий будет выдан исполнителю.
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