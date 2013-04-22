Блок "Почему нужно работать с нами" превратить во флеш-баннер или слайдер. Чтобы пункты эффектно появлялись один за другим (автоматически). Стиль можно изменить, но чтобы органично вписывался в дизайн сайта.

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