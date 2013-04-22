Флеш-баннер

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт9 заявок128 просмотров

Блок "Почему нужно работать с нами" превратить во флеш-баннер или слайдер. Чтобы пункты эффектно появлялись один за другим (автоматически). Стиль можно изменить, но чтобы органично вписывался в дизайн сайта.

Все ответы только в проект. Срок – сутки. ОБЯЗАТЕЛЬНО пишите сразу примерную цену.

12 лет назад
szk87
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Flash-баннер для сервиса

    $50

    Flash-баннер для сервиса multiposter.org Работа творческая, по эффектам и весу баннера не ограничиваю, но предварительный сценарий все же необходим для утверждения. Примерный сценарий таков: - заполнение объявления; ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Баннер для рассылки по эл. адресам

    $20

    Нужно сделать баннер, с информацией о распродаже зонтов и обратной связью, который будет рассылаться по эл.адресам. Формат GIF, размеры - нужно обговорить, т.к. это рассылка то это не должен быть маленький баннер. Обратная ...

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно разработать изображение на главную страницу

    $50

    Добрый день! Необходимо придумать/найти/нарисовать/собрать (как хотите) изображение для главной страницы сайта http://iqfashion.ru/. В слайдер на место первой фотографии, котрую видят пользователи. Желательно посмотреть, что есть на других подобных сайтах и сделать что-то подобное. ...

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Flash-баннер

    Нужно сделать 1 Flash банер. З кадра. Детальное ТЗ предоставлю исполнителю. От вас: Портфолио. Цены. Сроки. Спасибо.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Баннер для онлайн игры

    $50

    требуется создать продающий flash баннер для онлайн игры. размер баннера 760х60 не более 70кб. сайт http://stylepw.biz/ мои контакты: скайп stylepw срочно

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад