Срочно ищу дизайнеров/разработчиков GIF-баннеров

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Завершен6 заявок282 просмотра

Срочно ищу дизайнеров/разработчиков GIF баннеров!

С меня: своевременная оплата и точное ТЗ

С вас:

Соответствие требованиям:

1. Дизайнерский вкус

2. Полное соответствие ТЗ (если будут новвоведения, то обсуждаются заранее)

3. Ответственность!

4. Готовность вносить правки.

28 баннеров (ресайзы включены)

1. Баннеры без формы подписки

1.1. Обычные горизонтальные

1.1.1. 88?31 — новый

1.1.2. 234?60 — новый

1.1.3. 468?60 — новый

1.1.4. 600?90 — новый

1.1.5. 728?90 — новый

1.2. Обычные квадратные

1.2.1. 100?100 — ресайз 1.1.2.

1.2.2. 125?125 — ресайз 1.1.2.

1.2.3. 150?150 — ресайз 1.1.2.

1.2.4. 200?200 — ресайз 1.1.3.

1.2.5. 250?250 — ресайз 1.1.3.

1.2.6. 300?250 — ресайз 1.1.3.

1.3. Обычные вертикальные

1.3.1. 120?600 — новый

1.3.2. 160?600 — новый

1.3.3. 240?400 — ресайз 1.1.3. + изменен текст

1.4. TopLine — ресайз 1.1.4. — гиф

1.5. CatFish — ресайз 1.1.4. — гиф

1.7. AdSpot — новый gif

1.8. Email 600?600 — новый — статика

2.1. Обычные горизонтальные

2.1.1. 468?60 — ресайз 1.1.3. + форма

2.1.2. 728?90 — ресайз 1.1.5. + форма + изменен текст

2.2. Обычные квадратные

2.2.1. 150?150 — ресайз 1.1.2. + убран слоган + форма

2.2.2. 200?200 — ресайз 2.2.1.

2.2.3. 250?250 — ресайз 1.1.3. + форма

2.2.4. 300?250 — ресайз 2.2.4.

2.3. Обычные вертикальные

2.3.1. 240?400 — ресайз 2.2.4. + изменен текст кнопки

2.4. TopLine — ресайз 1.4.

2.5. CatFish — ресайз 1.5.

2.6. AdSpot — ресайз 1.7.

Уважаемы исполнители!

Проектов много!

Все однотипные,но разные и интересные тематики!

В идеале ищу 3х исполнителей на долгосрочное сотрудничество при взаимном удовлетворении работой! :)

Цену обсуждаем при личном общении. (Предоставляю прайс-лист. Отклонения возможны)

12 лет назад
rozzzenberg
Вероника 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

VidaStyle
Борис 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$185
7 дней
Довольна работой на 100% Приятный исполнитель во всём! продолжаем сотрудничество
Вероника замечательный заказчик. Ни разу не возникало проблем, недопонимания или задержки в оплате. Всем рекомендую сотрудничать.

Заявки фрилансеров

VidaStyle
Борис 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад

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