Дизайн баннеров для студии ремонтов

Необходимо разработать 5 красивых баннеров для сайта - 1 размером 240x400 и 4 размером 240x240, чтобы они были выдержаны в стиле сайта.

К заданию приложена картинка дизайна сайта, чтобы было понятнее, где будут располагаться баннеры того или иного размера на сайте.

Баннеры будут перенаправлять пользователя на внутренние страницы сайта на соответствующие услуги. Нужны баннеры для услуг: Монтаж натяжных потолков, Устройство фундамента, Устройство беседок, Установка заборов, Монтаж пластиковых окон (этот последний 240x400).

По стилю - нравится как оформлена картинка в блоке "Акции и скидки".

Нужны анимированные баннеры, не на flash!

Предоставлю необходимые графические материалы и шрифты.