Дизайн баннеров для студии ремонтов

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт12 заявок202 просмотра

Необходимо разработать 5 красивых баннеров для сайта - 1 размером 240x400 и 4 размером 240x240, чтобы они были выдержаны в стиле сайта.

К заданию приложена картинка дизайна сайта, чтобы было понятнее, где будут располагаться баннеры того или иного размера на сайте.

Баннеры будут перенаправлять пользователя на внутренние страницы сайта на соответствующие услуги. Нужны баннеры для услуг: Монтаж натяжных потолков, Устройство фундамента, Устройство беседок, Установка заборов, Монтаж пластиковых окон (этот последний 240x400).

По стилю - нравится как оформлена картинка в блоке "Акции и скидки".

Нужны анимированные баннеры, не на flash!

Предоставлю необходимые графические материалы и шрифты.

12 лет назад
simin123
Илья 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать 2 Flash баннера

    $30

    Добрый день, нужно создать два Flash баннера и заглушки на них. Подробное ТЗ и описание ниже. Материалы по баннеру тут https://dl.dropboxusercontent.com/u/16091910/loreal.zip

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Гиф с анимацией и флеш баннеры

    $50

    Тематика одежда 1) Гифки размер 728х90 240х400 - 5 штук Стоимость 40 рублей 1 баннер 2) Флэш размер 728х90 240х400 - 5 штук Стоимость 60 рублей 1 баннер http://i.imgur.com/kpdXckL.png ...

    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать из баннера растяжку

    Имеется Flash-баннер прямоугольный, требуется добавить к нему растягивающиеся (повторяющиеся) картинки что бы можно было повесить в качестве брендированной шапки сайта. В итоге требуется готовый к размещению HTML-код.

    HTML
    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Баннер "Видеоуроки для учителей английского"

    $10

    Необходимо сделать баннер, который будет расположен на педагогическом портале tea4er.ru Размер баннера: 230х200рх формат: gif Цель баннера: рекламировать сайт учителя английского языка (http://englishvideoles.ru/) Баннер должен ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать флеш-баннер

    Нужно сделать ряд баннеров в 11 размерах. на флеше. Материалы, размеры и сценарий будет выдан исполнителю.

    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Флеш-баннер

    Блок "Почему нужно работать с нами" превратить во флеш-баннер или слайдер. Чтобы пункты эффектно появлялись один за другим (автоматически). Стиль можно изменить, но чтобы органично вписывался в дизайн сайта. Все ответы ...

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Flash-баннер для сервиса

    $50

    Flash-баннер для сервиса multiposter.org Работа творческая, по эффектам и весу баннера не ограничиваю, но предварительный сценарий все же необходим для утверждения. Примерный сценарий таков: - заполнение объявления; ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад