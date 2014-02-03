Разработать 5 тематических изображений в слайдер

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен10 заявок169 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо по образцам разработать 5 изображений в слайдер главной страницы сайта http:// n n t - 1 5 2 .ru

образцы во вложени

12 лет назад
mikhailtt
Михаил 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ttjanka
Тетяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$50
7 дней
Спасибо за работу!
Спасибо за сотрудничество!)

Заявки фрилансеров

ttjanka
Тетяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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