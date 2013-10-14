Сделать два коллажа на мобильную тематику

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен4 заявки173 просмотра

Необходимо сделать два красивых коллажа на мобильную тематику.

1. Совместить в одно изображение логотипы торговых марок.

2. Совместить в одно изображение модели мобильных телефонов.

12 лет назад
Petrovski34
Сергей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
12 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена качественно и в срок.
Сотрудничеством доволен! Спасибо!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн баннеров для студии ремонтов

    Необходимо разработать 5 красивых баннеров для сайта - 1 размером 240x400 и 4 размером 240x240, чтобы они были выдержаны в стиле сайта. К заданию приложена картинка дизайна сайта, чтобы было понятнее, где ...

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать 2 Flash баннера

    $30

    Добрый день, нужно создать два Flash баннера и заглушки на них. Подробное ТЗ и описание ниже. Материалы по баннеру тут https://dl.dropboxusercontent.com/u/16091910/loreal.zip

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Гиф с анимацией и флеш баннеры

    $50

    Тематика одежда 1) Гифки размер 728х90 240х400 - 5 штук Стоимость 40 рублей 1 баннер 2) Флэш размер 728х90 240х400 - 5 штук Стоимость 60 рублей 1 баннер http://i.imgur.com/kpdXckL.png ...

    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать из баннера растяжку

    Имеется Flash-баннер прямоугольный, требуется добавить к нему растягивающиеся (повторяющиеся) картинки что бы можно было повесить в качестве брендированной шапки сайта. В итоге требуется готовый к размещению HTML-код.

    HTML
    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Баннер "Видеоуроки для учителей английского"

    $10

    Необходимо сделать баннер, который будет расположен на педагогическом портале tea4er.ru Размер баннера: 230х200рх формат: gif Цель баннера: рекламировать сайт учителя английского языка (http://englishvideoles.ru/) Баннер должен ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать флеш-баннер

    Нужно сделать ряд баннеров в 11 размерах. на флеше. Материалы, размеры и сценарий будет выдан исполнителю.

    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Флеш-баннер

    Блок "Почему нужно работать с нами" превратить во флеш-баннер или слайдер. Чтобы пункты эффектно появлялись один за другим (автоматически). Стиль можно изменить, но чтобы органично вписывался в дизайн сайта. Все ответы ...

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад