Требуется нарисовать три баннера по 2 картинки каждый и купон на скидку для сайта new.mskritual.ru
Качественное оформление группы Вконтакте
Есть группа в Одноклассниках и вКонтакте.
http://www.odnoklassniki.ru/group/52837441732848
Сайт - apple-by.ru. Направление - продажа мобильных телефонов и планшетных компьютеров
Интересует качественное оформление группы под него вКонтакте и в Одноклассниках.
Пишите любые предложения по цене, все буду рассматривать.
Предоплата только на персональный аттестат вебмани, или фрилансерам с соответствующим рейтингом.
Работу нужно сделать очень качественно и максимально быстро.
Также сразу пишите контактные данные со скайпом
Заявки фрилансеров
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