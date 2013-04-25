Качественное оформление группы Вконтакте

Есть группа в Одноклассниках и вКонтакте.

http://www.odnoklassniki.ru/group/52837441732848

http://vk.com/club52964402

Сайт - apple-by.ru. Направление - продажа мобильных телефонов и планшетных компьютеров

Интересует качественное оформление группы под него вКонтакте и в Одноклассниках.

Пишите любые предложения по цене, все буду рассматривать.

Предоплата только на персональный аттестат вебмани, или фрилансерам с соответствующим рейтингом.

Работу нужно сделать очень качественно и максимально быстро.

Также сразу пишите контактные данные со скайпом