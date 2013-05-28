Нужно немного переделать баннер исходник есть Подробнее потенциальному исполнителю
Создание баннера
Создание баннера лично задание обьяснил исполнителю!
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